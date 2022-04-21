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Суд в Курске посадил на 13 лет подполковника полиции, работавшего на спецслужбы Украины
Дмитрия Борзенкова также приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей undefined
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Суд в Курске посадил на 13 лет подполковника полиции, работавшего на спецслужбы Украины

Дмитрия Борзенкова также приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей

Курский областной суд приговорил бывшего начальника ОМВД России по Золотухинскому району подполковника Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии за государственную измену. Также бывшего офицера обязали оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Курской области. 

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Сотрудники ФСБ задержали Борзенкова в июне 2020 года. По версии спецслужбы, подполковник передал секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ). Сам офицер не признал вину. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, из-за секретности сведений в материалах уголовного дела суд огласил только вводную и резолютивную (непосредственно приговор) части решения. 


Прокурор просил приговорить Борзенкова к 16 годам лишения свободы, штрафу в 250 тысяч рублей, ограничению свободы сроком на год и лишению звания подполковника полиции. Суд полностью удовлетворил только два последних требования. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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#госизмена #суд #происшествие #курская область
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