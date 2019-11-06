«Или они бы меня грохнули, или я их»: Шамсутдинов объяснил отцу в СИЗО, почему убил сослуживцев

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в забайкальской воинской части, не сожалеет о массовом убийстве и считает, что у него не было другого выхода из-за дедовщины. Об этом рассказал его отец Салим Шамсутдинов после встречи с сыном в СИЗО. По словам Шамсутдинова-старшего, Рамиля «довели до такого состояния», но сейчас под стражей сын не падает духом и «чувствует себя бодро».





«Деды-старослужащие издевались над ним. Видно, стыдно стало, говорит: «Папа, прости, я иначе не мог. Или они бы меня грохнули, или я их. Что они со мной делали, я не прощу». Он не сожалеет о том, что сделал, — рассказал «Подъему» отец солдата. — Чувствует себя бодро, улыбается. Взгляд только у него стал тяжелый, мужской, взрослый».





Шамсутдинов-старший надеется, что Рамиль за убийство восьмерых человек будет приговорен не к пожизненному сроку, а максимум к 15 годам лишения свободы.





«Хотя бы не пожизненное, он же еще молодой. Ну дадут ему лет 15. Он же и выйдет оттуда молодым. Ему дальше продолжать нормально существовать», — рассказал РБК Салим Шамсутдинов.





По его словам, после всех событий сын все равно верит в лучшее, поскольку «понял, что его не бросили, не оставили»: «Он на будущее с оптимизмом смотрит: «Ничего, я же выйду».





Также Салим Шамсутдинов сообщил о предстоящем визите в СИЗО адвокатов из Москвы, которые должны помочь его сыну.





Трагедия в воинской части (ВЧ) в Забайкалье случилась 25 октября, когда Рамиль Шамсутдинов во время смены караула убил восьмерых человек и двоих тяжело ранил. СКР возбудил в отношении Шамсутдинова дело по статье «Убийство двух или более лиц». Читинский гарнизонный военный суд арестовал молодого человека на два месяца. В Минобороны пояснили, что у солдата был нервный срыв, спровоцированный «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», однако позднее региональному Комитету солдатских матерей стало известно о дедовщине в части.





Глава забайкальского комитета Валентина Мордова рассказала, что Шамсутдинова опускали головой в унитаз и били, а командование части признало факт неуставных отношений.





После трагедии в Комитете солдатских матерей Ханты-мансийского автономного округа (ХМАО) сообщили, что у семерых срочников после ЧП в забайкальской воинской части произошел нервный срыв. По словам главы правозащитной организации Ирины Браун, ВЧ, где служил Шамсутдинов, может быть расформирована в ближайшее время.