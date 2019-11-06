Либертарианца Светова вызвали на допрос в СКР

Член Либертарианской партии, блогер Михаил Светов сообщил Daily Storm, что его вызвали на допрос в Следственный комитет. В повестке от правоохранителей не указано, почему его хотят видеть в комитете. По информации РЕН ТВ, политика подозревают в совершении развратных действий.





«Я не знаю, по какому поводу меня вызвали на допрос. В повестке, которая мне пришла, информация эта не содержится. То, что написано в СМИ, я комментировать в принципе не могу, потому что не знаю, откуда они это взяли, они более информированы, чем я», — сказал Daily Storm Светов.





РЕН ТВ сообщает, что в отношении либертарианца 5 ноября СКР начал доследственную проверку по делу о развратных действиях. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в течение 10 дней следователи должны принять решение о возбуждении дела либо об отказе в уголовном преследовании.





14 августа пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что внесла старый Instagram-аккаунт Михаила Светова в реестр запрещенных сайтов «и направила в адрес социальной сети требование об удалении противоправного контента (детской порнографии)».





Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко говорил, что Светова не раз пытались обвинять «в этом направлении» из-за его политических взглядов. По словам Бойко, в старом аккаунте либертарианца «не было никакого порно», там размещались его фотографии с девушкой Настей, «с которой он встречался в тот период». Ей было больше 16 лет (возраст сексуального согласия в России), утверждал лидер партии.





31 июля Михаила Светова арестовали на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 16 июля в столице на Трубной площади.