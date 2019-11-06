Песков: Разрешение правоохранителям сбивать дроны не ударит по рынку беспилотников

Рынок беспилотных летательных аппаратов не должен пострадать после принятия закона, разрешающего сотрудникам ФСБ, СВР, ФСО, полиции и Росгвардии пресекать полет дрона, если беспилотник залетел в запретную зону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, все воздушные пространства по умолчанию разрешены для дронов, и соблюдать запреты нужно только в отношении некоторых территорий.





«В данном случае нужно соблюдать те районы, те объекты, полеты над которыми запрещены. Вот и все. То есть здесь все остальное разрешено — то, что не запрещено. Поэтому говорить о том, что какое-то удушение этого рынка, — вряд ли возможно», — заявил Песков.





Песков комментировал закон, который приняла 11 сентября в первом чтении Госдума. Согласно законопроекту, сотрудники ФСБ, СВР, ФСО, полиции и Росгвардии при необходимости имеют право идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата, в том числе и сбивая его. Для экономии бюджетных средств в Росгвардии предлагали подстреливать дроны огнестрельным оружием.





Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что с 1 ноября в силу вступил еще один закон, который предписывает регистрацию дронов, превышающих определенный вес. «Это же не означает, что запрещен запуск, использование таких дронов», — пояснил он, сравнив два ограничивающих закона.





Также инициативу одобрили 5 ноября Министерство транспорта и ФСБ. На круглом столе в Госдуме замглавы Минтранса Александр Юрчик «однозначно» поддержал законопроект и предложил также устанавливать временные, запрещенные для дронов зоны, в первую очередь места массового скопления людей.