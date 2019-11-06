Суд в Москве заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера «дочки» «Ростеха»

Басманный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), дочерней компании «Ростеха», Александра Коршунова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В августе Коршунова задержали в Италии по запросу властей США, подозревающих его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании General Electric Aviation.





«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящегося в международном розыске директора по развитию бизнеса АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Коршунова Александра Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — цитирует представителя суда ТАСС. Топ-менеджера ОДК арестовали на два месяца, срок исчисляется с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Пока содержание уголовного дела неизвестна.





Ранее 6 ноября Следственный комитет России объявил Александра Коршунова в международный розыск.





Источник «Интерфакса» утверждает, что Россия и США могут добиваться экстрадиции Коршунова наравне. По информации собеседника, в ближайшее время документы о выдаче топ-менеджера ОДК России направят в компетентные органы Италии, а также в Интерпол.





30 августа Александр Коршунова задержали в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание топ-менеджера ОДК в Италии по запросу США спланированной провокацией. Российское посольство в США требовало от Вашингтона отозвать запрос на экстрадицию Коршунова.





По версии американских правоохранителей, Александр Коршунов проводил технические консультации вместе с итальянцем Маурицио Паоло Бьянки. Для этого они нанимали бывших и нынешних сотрудников Avio Aero — итальянского дочернего предприятия американской компании General Electric Aviation.





В США считают, что при подготовке техотчета Бьянки и Коршунов использовали коммерческие тайны, которыми обладает General Electric Aviation. Держателем патента и интеллектуальной собственности, полученных в результате проведенных работ, обычно значился Минпромторг РФ, заявили американские правоохранители. Предполагается, что полученные данные россиянин планировал передать в Россию для разработки российского авиадвигателя ПД-14.