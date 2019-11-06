Путин: У России есть суперсовременное оружие, но мы будем бороться за разоружение

Россия будет наращивать свой оборонный потенциал и уже сейчас обладает суперсовременным оружием, но не будет им никому угрожать и нацелена исключительно на оборону государства, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва будет делать все, чтобы подтолкнуть процесс разоружения в мире.





«Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Но это не повод для того, чтобы кому-то угрожать», — сказал президент РФ.





Путин добавил, что Россия будет продвигать разоруженческие процессы всеми силами. «Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», — заключил он.





Президент похвалил работу внешней разведки России и подчеркнул, что на основе полученных ею данных принимаются стратегические решения. По его словам, СВР провела «системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз».





Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что предложения Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) создают возможности для совместного принятия конструктивных решений.





«Вслед за Договором о противоракетной обороне Вашингтон прекратил действие и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По этим проблемам, равно как и по перспективам продления ДСНВ, президент Путин направил развернутые послания многим мировым лидерам, включая США и других членов НАТО», — пояснил министр.





В октябре президент РФ сообщил, что Россия продолжает вести разработки передовых вооружений, хотя уже создала гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире. По его словам, Россию чрезвычайно беспокоит сложившаяся ситуация с ослаблением международной стратегической стабильности и безопасности. Глава РФ признал, что в результате выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году началась очередная гонка вооружений, и отметил, что Россия смогла победить в ней.