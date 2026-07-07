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Минпросвещения отменило домашнее задание для первого класса
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Минпросвещения отменило домашнее задание для первого класса

Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября 2026 года

Анна Иванова

Домашнее задание отменили для учеников первых классов с 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в письме Минпросвещения России.


В документе исключена позиция о суммарном объеме домашнего задания для первого класса продолжительностью выполнения один час, передает ТАСС.


Ранее, согласно методическим рекомендациям Института стратегии развития образования, домашние задания в первом классе допускались, но вводились постепенно, а их выполнение не должно было занимать более часа.


Ранее сообщалось, что отмена домашних заданий для школьников вошла в предвыборную программу Партии пенсионеров. 

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#уроки #минпросвещения #школьники