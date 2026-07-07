Минпросвещения отменило домашнее задание для первого класса

Домашнее задание отменили для учеников первых классов с 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в письме Минпросвещения России.





В документе исключена позиция о суммарном объеме домашнего задания для первого класса продолжительностью выполнения один час, передает ТАСС.





Ранее, согласно методическим рекомендациям Института стратегии развития образования, домашние задания в первом классе допускались, но вводились постепенно, а их выполнение не должно было занимать более часа.





Ранее сообщалось, что отмена домашних заданий для школьников вошла в предвыборную программу Партии пенсионеров.