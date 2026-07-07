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Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева
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Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева

Ее застрелили

Анна Иванова

Тело подозреваемой в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева нашли 6 июля под Киевом. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 


По данным издания, женщину застрелили. Она находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026-го. Ранее сообщалось, что по этому делу подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская.


В рамках расследования также задержаны два подозреваемых: один — действующий офицер главного управления разведки, второй — бывший сотрудник правоохранительных органов.


Напомним, покушение произошло 29 июня в Монако. При взрыве в жилом доме пострадал сам Ермолаев, была серьезно ранена и потеряла ноги сопровождавшая его женщина, а также ранен его сын-подросток.

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