Саблин: Реконструкция водозаборного узла улучшит водоснабжение в Троицке

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил о завершении основных строительных работ по реконструкции водозаборного узла в Троицке. Его слова передает АГН «Москва».





Модернизация увеличит производительность сооружения и улучшит качество водоснабжения. Объект обеспечивает водой многоквартирные дома, социальные и торговые объекты в южной части города. В рамках реконструкции заменят технологическую схему, установят новую станцию и два резервуара для чистой воды, обновят внутренние сети и дорожное покрытие, проведут озеленение.





Ранее в Троицке подготовили к вводу еще один регулирующий водопроводный узел производительностью до 20 тысяч куб. м в сутки, который обеспечит питьевой водой более 40 тысяч жителей. Саблин напомнил, что с момента образования ТиНАО объем воды из столичных станций водоподготовки вырос более чем в пять раз, а всего реконструировано 25 водозаборных узлов.





В округах также обновляют системы водоотведения и гидротехнические сооружения, реабилитируют водоемы, включая Верхний и Средний Передельцевские пруды, второй Николо-Хованский пруд и Передельцевский ручей. Кроме того, развиваются инженерные, тепловые, газовые сети, телекоммуникации и электроснабжение.