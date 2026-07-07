Москва подверглась самой масштабной атаке украинских беспилотников за два года

Попытка атаки украинских беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за последние два года. Это следует из данных мэра столицы Сергея Собянина, опубликованных в его канале в «Максе».





По информации главы города, с вечера 6 июля до утра 7 июля в направлении Московского региона летело более 430 БПЛА. Большая часть была сбита на дальних подступах, 36 уничтожены на подлете к столице. Позже ПВО сбила еще семь дронов.





Информации о пострадавших и разрушениях нет. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.





Минобороны РФ уточнило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника. Цели были поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.