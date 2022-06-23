Минтруд России опубликовал календарь праздников в 2023 году

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало календарь рабочих и выходных дней на 2023 год. Новогодние праздники продлятся девять дней, а в мае россияне смогут отдохнуть 1-го, 8-го и 9-го числа.





«С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.