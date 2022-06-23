Минтруд России опубликовал календарь праздников в 2023 году

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало календарь рабочих и выходных дней на 2023 год. Новогодние праздники продлятся девять дней, а в мае россияне смогут отдохнуть 1-го, 8-го и 9-го числа.
«С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В феврале выходными днями для граждан станут 23-е (четверг) и 24-е (пятница) числа, а в марте россияне буду отдыхать 8 марта (среда). Кроме того, нерабочими днями объявлены 1, 8 и 9 мая, а также 12 июня (понедельник) и 6 ноября (понедельник).
В 2022 году новогодние праздники продлились 10 дней — с 31 декабря по 9 января. Выходные — 23 февраля, 7-8 марта, 1-3 мая и 9-10 мая. В том числе нерабочие дни — 12-13 июня и 4 ноября (пятница).