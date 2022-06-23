На «Московских ярмарках» можно купить вкусные бенто-торты

Бенто-торт можно выбрать из каталога либо придумать свой дизайн. На приготовление каждого торта уходит 10-15 минут, каждый день на «Московские ярмарки» привозят готовые основы с начинками. Всего в наличии четыре вкуса бенто-торта: шоколадный фундук, три шоколада, малина-манго-маракуйя и «молочная девочка», в нем банан с клубникой.





Всегда можно выбрать собственный рисунок или надпись на бенто-торте — и сделать прекрасный подарок своему ребенку к празднику или просто признаться кому-то в любви.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».