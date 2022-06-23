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Великобритания запретила поставлять в Россию авиатопливо и фунты стерлингов
Западные страны вводят ограничения против РФ из-за ее военной операции на Украине undefined
Новости

Великобритания запретила поставлять в Россию авиатопливо и фунты стерлингов

Западные страны вводят ограничения против РФ из-за ее военной операции на Украине

Великобритания ввела новые экономические санкции против России. Соединенное Королевство, в частности, запретило поставлять в РФ авиационное топливо, присадки к ним, товары и технологии, имеющие отношение к химическому и биологическому оружию. Об этом говорится на сайте британского правительства. 


Также Лондон вводит запрет на поставки товаров и технологий для переработки нефти, морских перевозок и «внутренних репрессий» в России. Кроме того, Великобритания запрещает поставлять в РФ банкноты фунтов стерлингов и евро. Еще один запрет касается финансовых и брокерских услуг. Также Великобритания ввела санкции на оказание технической помощи, финансовых и посреднических услуг при импорте железа и стали.


Кроме того, британское правительство запретило «импорт, приобретение, поставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России». 


Многие страны вводят санкции против России из-за военной операции на Украине. Также большое количество компаний покидают российский рынок. На фоне санкций и ухода иностранного бизнеса из РФ президент РФ Владимир Путин 17 июня предложил навсегда отказаться от проверок в стране предпринимателей, работа которых не связана с высокими рисками причинения вреда. 

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Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя и икры из России c 10 июля

Нарушение ограничений может повлечь наказание в виде тюремного заключения 20 июня 2022
Dailystorm - Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя и икры из России c 10 июля
#великобритания #санкции против россии #рф
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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