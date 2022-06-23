Великобритания запретила поставлять в Россию авиатопливо и фунты стерлингов

Великобритания ввела новые экономические санкции против России. Соединенное Королевство, в частности, запретило поставлять в РФ авиационное топливо, присадки к ним, товары и технологии, имеющие отношение к химическому и биологическому оружию. Об этом говорится на сайте британского правительства.





Также Лондон вводит запрет на поставки товаров и технологий для переработки нефти, морских перевозок и «внутренних репрессий» в России. Кроме того, Великобритания запрещает поставлять в РФ банкноты фунтов стерлингов и евро. Еще один запрет касается финансовых и брокерских услуг. Также Великобритания ввела санкции на оказание технической помощи, финансовых и посреднических услуг при импорте железа и стали.





Кроме того, британское правительство запретило «импорт, приобретение, поставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России».





Многие страны вводят санкции против России из-за военной операции на Украине. Также большое количество компаний покидают российский рынок. На фоне санкций и ухода иностранного бизнеса из РФ президент РФ Владимир Путин 17 июня предложил навсегда отказаться от проверок в стране предпринимателей, работа которых не связана с высокими рисками причинения вреда.