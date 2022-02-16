На «Московских ярмарках» рассказали о пользе кофе. Выпить бодрящий напиток можно в кофейнях — в павильонах продуктовых ярмарок, расположенных по всей Москве. Также там можно купить кофе, чтобы затем сварить его дома. Кроме того, в продаже всегда представлены свежие продукты из разных регионов России и других стран. Ярмарки работают шесть дней в неделю с 10:00 до 20:00. Понедельник — санитарный день.





Кофе — напиток, без которого трудно представить современную жизнь. Его насыщенный аромат бодрит и заряжает на продуктивный день. В напитке содержится около 800 ароматических соединений. В чашке черного кофе без сахара — ноль калорий. Растворимый кофе изобрел английский химик Джордж Вашингтон в 1906 году.