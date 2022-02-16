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На «Московских ярмарках» рассказали о пользе кофе
Выпить бодрящий напиток можно в кофейнях — в павильонах продуктовых площадок undefined
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На «Московских ярмарках» рассказали о пользе кофе

Выпить бодрящий напиток можно в кофейнях — в павильонах продуктовых площадок

На «Московских ярмарках» рассказали о пользе кофе. Выпить бодрящий напиток можно в кофейнях — в павильонах продуктовых ярмарок, расположенных по всей Москве. Также там можно купить кофе, чтобы затем сварить его дома. Кроме того, в продаже всегда представлены свежие продукты из разных регионов России и других стран. Ярмарки работают шесть дней в неделю с 10:00 до 20:00. Понедельник — санитарный день.


Кофе — напиток, без которого трудно представить современную жизнь. Его насыщенный аромат бодрит и заряжает на продуктивный день. В напитке содержится около 800 ароматических соединений. В чашке черного кофе без сахара — ноль калорий. Растворимый кофе изобрел английский химик Джордж Вашингтон в 1906 году.

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В городе Сан-Паулу в Бразилии расположен памятник кофейному дереву. Жизнь одного дерева может длиться около 70 лет. Его высота достигает девяти метров. Кофейные зерна собирают вручную. За один день работник может собрать до 700 килограммов зерен.


Из зерен кофе готовят большое число разных напитков. На «Московских ярмарках» напомнили, что организм каждого человека индивидуален, поэтому к употреблению кофе нужно относиться внимательно.


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. Цены не кусаются, в павильонах работают доброжелательные продавцы. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram, «ВКонтакте» или Facebook.

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