В Кремле опасаются, что ВСУ могут напасть на ЛНР и ДНР

Кремль оценивает уровень угрозы нападения украинских военных сил на Донецкую и Луганскую народные республики как высокий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в последние недели она не уменьшается. Российская сторона следит за ситуацией.





«Сохраняется высокий уровень опасности», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить вероятность нападения ВСУ на Донбасс.





Представитель Кремля подчеркнул, что в последние недели угроза нападения на республики не уменьшается. «Всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию [украинских сил на линии соприкосновения в Донбассе]», — добавил он.





«Обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция, попытка силового решения на юго-востоке [Украины], — отметил Песков. — Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе».





Песков напомнил, что Киев уже начинал гражданскую войну ранее. В апреле 2014 года произошел вооруженный конфликт на территории ДНР и ЛНР между силовыми структурами Украины и сторонниками непризнанных республик.



