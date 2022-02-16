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В Кремле опасаются, что ВСУ могут напасть на ЛНР и ДНР
Пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что угроза нападения на Донбасс в последние недели не уменьшается undefined
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В Кремле опасаются, что ВСУ могут напасть на ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что угроза нападения на Донбасс в последние недели не уменьшается

Кремль оценивает уровень угрозы нападения украинских военных сил на Донецкую и Луганскую народные республики как высокий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в последние недели она не уменьшается. Российская сторона следит за ситуацией.


«Сохраняется высокий уровень опасности», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить вероятность нападения ВСУ на Донбасс.


Представитель Кремля подчеркнул, что в последние недели угроза нападения на республики не уменьшается. «Всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию [украинских сил на линии соприкосновения в Донбассе]», — добавил он.


«Обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция, попытка силового решения на юго-востоке [Украины], — отметил Песков. — Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе».


Песков напомнил, что Киев уже начинал гражданскую войну ранее. В апреле 2014 года произошел вооруженный конфликт на территории ДНР и ЛНР между силовыми структурами Украины и сторонниками непризнанных республик.


16 февраля власти Украины объявили о «первой мировой гибридной войне». По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, информация, появляющаяся в Сети, зачастую не соответствует реальности. В качестве примера она привела ситуацию на юго-востоке страны. Жители ДНР и ЛНР спокойно живут и работают, сказал она.

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