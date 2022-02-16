Лещенко пообещал устроить флешмоб не хуже Аль Пачино, который танцами взорвал Интернет

«Конечно, это хорошая идея. Я когда болел коронавирусом в Коммунарке запустил флешмоб и все пели «Надежду». По-моему, 140 тысяч людей пели эту песню. Так что все это [ответ Аль Пачино] организовать можно!»— воскликнул Лещенко.





Народный артист РСФСР признался, что для участия в новом флешмобе ему сейчас лишь нужно набраться сил, поскольку он «только что закончил юбилейный концерт». «Это отняло у меня полгода времени и массу здоровья, и всего прочего. Поэтому я должен сейчас оклематься немножко. А вот потом... Это хорошая мысль!» — сказал исполнитель.





«Должна сформироваться идея, как и для чего [запустить флешмоб в России с участием звезд]. Посмотрим. Хорошая это «наколка» [задумка]. Я подумаю над тем, как все организовать», — добавил народный артист РСФСР.





В Сети ранее появилась серия фото и несколько видео, как 81-летний Аль Пачино во время пробежки начал танцевать. Пользователи в комментариях стали гадать, что за музыку слушает звездный актер и предположили, что секрет бодрости может заключаться именно в какой-то композиции. Один из комментаторов даже пошутил, что Аль Пачино вдохновляется треками рэпера Оксимирона. Другой пользовал высказал догадку, что в наушниках актера играет песня Эминема «The Real Slim Shady» либо саундтрек к сериалу «Наследники».