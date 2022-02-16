Лещенко пообещал устроить флешмоб не хуже Аль Пачино, который танцами взорвал Интернет

Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино просто взорвал Интернет, когда прогуливался по Беверли-Хиллз в черном спортивном костюме и солнцезащитных очках, и зажигательно танцевал. Пользователи соцсетей оказались в восторге от позитива и бодрости 81-летней звезды Голливуда. Народный артист РСФСР, обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко в беседе с Daily Storm обещал подумать над ответом Аль Пачино флешмобом в России, с участием звезд отечественного шоу-бизнеса.
«Конечно, это хорошая идея. Я когда болел коронавирусом в Коммунарке запустил флешмоб и все пели «Надежду». По-моему, 140 тысяч людей пели эту песню. Так что все это [ответ Аль Пачино] организовать можно!»— воскликнул Лещенко.
Народный артист РСФСР признался, что для участия в новом флешмобе ему сейчас лишь нужно набраться сил, поскольку он «только что закончил юбилейный концерт». «Это отняло у меня полгода времени и массу здоровья, и всего прочего. Поэтому я должен сейчас оклематься немножко. А вот потом... Это хорошая мысль!» — сказал исполнитель.
«Должна сформироваться идея, как и для чего [запустить флешмоб в России с участием звезд]. Посмотрим. Хорошая это «наколка» [задумка]. Я подумаю над тем, как все организовать», — добавил народный артист РСФСР.
В Сети ранее появилась серия фото и несколько видео, как 81-летний Аль Пачино во время пробежки начал танцевать. Пользователи в комментариях стали гадать, что за музыку слушает звездный актер и предположили, что секрет бодрости может заключаться именно в какой-то композиции. Один из комментаторов даже пошутил, что Аль Пачино вдохновляется треками рэпера Оксимирона. Другой пользовал высказал догадку, что в наушниках актера играет песня Эминема «The Real Slim Shady» либо саундтрек к сериалу «Наследники».
При этом большинство интернет-пользователей просто позавидовали отличной форме Аль Пачино и даже не поленились собрать лукбук из вещей, которые, предположительно, были на американском актере.
Весной 2020 года Лев Лещенко заразился COVID-19 и был госпитализирован в Коммунарку. Певец заболел пневмонией на фоне коронавируса и попал в реанимацию. В это время директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель попросил артистов и поклонников певца поддержать его с женой во время болезни и записать песню «Надежда» на видео.
«Давайте каждый, кто может запишет песню «Надежда» на видео и пошлет свои лучики Льву Валерьяновичу и Ирине», — говорил представитель артиста. Сам Лещенко также обратился к поклонникам из больничной палаты, исполнив фрагмент песни, которую перепевали участники флешмоба. Также артист попросил людей беречь свой дом, родных и здоровье, поблагодарив всех россиян за поддержку в тяжелое время.