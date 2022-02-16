В Москве арестовали двух пранкеров, имитировавших приступы в метро

Суд арестовал двух пранкеров, которые имитировали приступы в московском метро, снимали это на видео, а потом выкладывали в социальные сети. Один из них получил пять суток ареста, другой — восемь. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.





В МВД рассказали, что в конце декабря прошлого года в поезде, следующем между станциями «Калужская» и «Новые Черемушки» на оранжевой ветке, молодой человек упал, начал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, «чем создал панику и тревогу среди пассажиров».





«Аналогичный эпизод с его участием и участием его знакомого произошел 2 февраля текущего года в вагоне электропоезда на станции «Калужская». В дальнейшем ролики о произошедшем были размещены в одной из социальных сетей и распространились в средствах массовой информации», — цитирует сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Москве «Интерфакс».





Одному из арестованных жителей Москвы 20 лет, второму — 25. Полиция узнала об имитации приступов в метро столицы во время мониторинга СМИ и интернета.





В конце января МВД объявило в федеральный розыск дагестанского блогера Хизри Запирова (Хизу). По предварительной информации, его подозревают в мошенничестве. Telegram-канал «112» сообщал, что блогер возглавлял группу лиц, которая за деньги обещала людям помощь в совершении прибыльных ставок на спорт, но в итоге обманывала.