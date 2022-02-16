Хоккеисты сборной России во второй раз выиграли у Дании и пробились в полуфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обыграли команду Дании в четвертьфинальном матче Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 3 : 1. Заброшенными шайбами у россиян отметились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Команда вышла в полуфинал Олимпиады. Это вторая победа над Данией на турнире — в матче второго тура группового этапа россияне забросили соперникам две безответные шайбы.
Счет в первом периоде открыл знаменосец олимпийской команды на Играх в Пекине и капитан сборной Вадим Шипачев. На 14-й минуте встречи форвард отметился резким броском с острого угла, и вратарь датчан был бессилен. «Держали шайбу в зоне, открывались друг под друга. Получилось, что после броска шайба отскочила, а я добил. Рабочий гол», — прокомментировал по горячим следам свой успех Шипачев.
В самом начале второй двадцатиминутки соперникам удалось сравнять счет. После удаления Сергея Плотникова за подножку датчане оказались в большинстве и грамотно разыграли лишнего на неприятельском пятачке. Шайбу в сутолоке у ворот Ивана Федотова забросил Франс Нильсен. Это было лишь третье попадание в створ ворот российского голкипера.
На 35-й минуте Никита Нестеров мощнейшим щелчком от левого круга вбрасывания вогнал шайбу под перекладину над плечом вратаря датчан. На второй перерыв команды ушли с минимальным перевесом россиян. Его за пять минут до финальной сирены закрепил в большинстве Вячеслав Войнов — защитник классно выстрелил в ближнюю от голкипера соперников девятку.
Сборная России оказалась вторым полуфиналистом Игр в Китае. Ранее Словакия в серии буллитов победила американцев. В оставшихся четвертьфиналах 16 февраля встретятся Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада. Полуфинальные матчи пройдут 18 февраля, начало — в 07:10 и 16:10 по московскому времени. Поединок за третье место состоится 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал хоккейного олимпийского турнира пройдет 20 февраля и начнется в 07:10 мск.
После четвертьфиналов пары полуфиналистов распределят по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей. Таким образом на пути в финал оппонентом России может стать: победитель матча Швеция — Канада (начало в 16:30 мск) — если Финляндия обыграет Швейцарию. Финны в таком случае встретятся со словаками. Еще один соперник, который может выпасть сборной России, — Швейцария. Это произойдет, если она обыграет Финляндию (начало матча в 11:40 мск). Тогда обыгравшая американцев Словакия встретится с победителем матча Швеция — Канада.