Хоккеисты сборной России во второй раз выиграли у Дании и пробились в полуфинал Олимпиады

В самом начале второй двадцатиминутки соперникам удалось сравнять счет. После удаления Сергея Плотникова за подножку датчане оказались в большинстве и грамотно разыграли лишнего на неприятельском пятачке. Шайбу в сутолоке у ворот Ивана Федотова забросил Франс Нильсен. Это было лишь третье попадание в створ ворот российского голкипера.





На 35-й минуте Никита Нестеров мощнейшим щелчком от левого круга вбрасывания вогнал шайбу под перекладину над плечом вратаря датчан. На второй перерыв команды ушли с минимальным перевесом россиян. Его за пять минут до финальной сирены закрепил в большинстве Вячеслав Войнов — защитник классно выстрелил в ближнюю от голкипера соперников девятку.





Сборная России оказалась вторым полуфиналистом Игр в Китае. Ранее Словакия в серии буллитов победила американцев. В оставшихся четвертьфиналах 16 февраля встретятся Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада. Полуфинальные матчи пройдут 18 февраля, начало — в 07:10 и 16:10 по московскому времени. Поединок за третье место состоится 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал хоккейного олимпийского турнира пройдет 20 февраля и начнется в 07:10 мск.