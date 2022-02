Захарова решила составить график отпусков на основе сообщений западных СМИ о новых датах начала войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила СМИ США и Великобритании объявить график вторжений России на Украину, для того чтобы спланировать отпуск на будущий год. 15 февраля британская газета The Sun сообщила, что Москва нападет на Киев в 03:00 ночи по местному времени (04:00 мск) 16 февраля, но потом переписала текст.





«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.





16 февраля британский таблоид переписал текст и заголовок своей статьи о «вторжении» РФ на Украину. В исправленной версии говорится о том, что «холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным». Написанное ранее «завтра в час ночи» при этом исправлено на «в любое время».





The Sun со ссылкой на американскую разведку все еще заявляет, что «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 тысячами военнослужащих». Газета отмечает, что напряжение вокруг ситуации с Украиной остается, так как президент России Владимир Путин заставляет страны Запада теряться в догадках насчет «вторжения» на Украину.