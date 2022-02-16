The Washington Post обвинила «связанных с Россией» хакеров в атаках на сети ВСУ и Минэнерго Украины

Газета The Washington Post написала, что хакеры, якобы связанные с Россией, причастны к атакам на военные, энергетические, транспортные, финансовые и другие критически важные компьютерные сети Украины. Издание в своей статье ссылается на недавно рассекреченные данные американских спецслужб. Однако никаких доказательств причастности Москвы в публикации не приводится.





Газета в своей статье ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника из США. Собеседник издания утверждает, что РФ может попытаться нарушить работу украинских объектов. Они предоставляют столь важные услуги, как электроснабжение, транспорт, финансы и телекоммуникации.





Делать это хакеры могут или в качестве поддержи военных операций, или для того, чтобы посеять панику и попытаться дестабилизировать ситуацию на Украине, полагает американский чиновник. «Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», — заявил собеседник The Washington Post.





По информации газеты, хакеры из России якобы разработали специальное вредоносное программное обеспечение для использования его против компьютеров на Украине. Это создало проблему для систем кибербезопасности страны, несмотря на то что они были улучшены за последние годы, отметил источник из числа чиновников.





Сбой в работе украинских правительственных ресурсов и систем банков случился вечером 15 февраля. Жители Украины жаловались на невозможность внести или снять деньги с банкоматов. Сообщалось о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил (ВСУ), Приватбанка и Ощадбанка.





Также 14 января массированной кибератаке на Украине подверглись сайты МИД, Минобрнауки, Министерства аграрной политики и продовольствия. При этом хакеры опубликовали сообщения, предупреждающие украинцев, что нужно «бояться и ожидать худшего». Злоумышленники пообещали уничтожить личные данные жителей страны, размещенные в Сети.