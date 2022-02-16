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Внук Зюганова рассказал о самочувствии деда после сообщений СМИ о его выписке из больницы
Лидер КПРФ находится в «добром здравии», накануне у него был «очень бодрый голос» Фото: Global Look Press / Алексей Бычков
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Внук Зюганова рассказал о самочувствии деда после сообщений СМИ о его выписке из больницы

Лидер КПРФ находится в «добром здравии», накануне у него был «очень бодрый голос»

Фото: Global Look Press / Алексей Бычков

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что его выписали из Центральной клинической больницы в Москве, пишет РИА Новости. Внук Геннадия Зюганова Леонид сообщил Daily Storm, что его дед находится в «добром здравии», накануне у него был «очень бодрый голос», он обсуждал работу по телефону.


«Я сразу говорил, что не было ничего критичного. Он то ли с ОРВИ, то ли с чем-то поступил, все это раздули — «страшный коронавирус»! Вообще, он планово всегда ложится — в его возрасте, сами понимаете, от всей этой пандемии. Лучше понаблюдаться под контролем врачей», — сказал Леонид Зюганов.


«Я с ним разговаривал практически каждый день. Вчера с ним разговаривал — очень бодрый голос. <...> Могу точно подтвердить, что он абсолютно в добром здравии», — добавил внук лидера КПРФ. 15 февраля он обсуждал с Геннадием Зюгановым «даже не его состояние», а «политические истории».


РИА Новости сообщает, что лидера КПРФ уже выписали, ссылаясь на него самого: «Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой».


Позднее Геннадий Зюганов уточнил ТАСС, что выздоровел, но продолжает проходить диспансеризацию. «Все нормально, я, по сути, поправился. Еще денек здесь диспансеризацию закончу... В целом все хорошо», — рассказал он. Журналисты спросили, остается ли он в больнице. «Нахожусь там, где положено», — ответил политик.


15 февраля Геннадий Зюганов участвовал в голосовании Госдумы о принятии проекта постановления об обращении к Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко пояснил Daily Storm, что политик не находится в больнице постоянно и периодически ее покидает.


Зюганова положили в Центральную клиническую больницу 11 февраля на фоне эпидемиологической угрозы. В КПРФ заявили, что здоровью лидера партии ничего не угрожает.

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«Только живи». Болезни бессменных лидеров ЛДПР и КПРФ могут в корне изменить российскую политику

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Dailystorm - «Только живи». Болезни бессменных лидеров ЛДПР и КПРФ могут в корне изменить российскую политику
#болезнь #зюганов #коронавирус #госпитализация #орви
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