Педагоги из Оренбуржья получат по 500 тысяч рублей за спасение детей от вооруженного мужчины

Воспитатель и музыкальный работник детского сада в Бугуруслане Оренбургской области получат по 500 тысяч рублей за то, что защитили воспитанников от вооруженного нападавшего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.





Речь идет о воспитателе Лие Галеевой и музыкальном работнике Людмиле Платоновой, которые 5 февраля остановили мужчину с ножом, пытавшегося проникнуть в учреждение. По словам губернатора, сотрудницы смогли запереть нападавшего в помещении и удерживали его там до прибытия экстренных служб.





«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей», — сообщил губернатор.





Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко в интервью Daily Storm ранее сообщил, что воспитательницу наградят.