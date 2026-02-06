Новости
Новости 18+
St
Педагоги из Оренбуржья получат по 500 тысяч рублей за спасение детей от вооруженного мужчины
18+
Воспитатель и музыкальный работник удерживали нападавшего до приезда полиции undefined
Новости

Педагоги из Оренбуржья получат по 500 тысяч рублей за спасение детей от вооруженного мужчины

Воспитатель и музыкальный работник удерживали нападавшего до приезда полиции

Воспитатель и музыкальный работник детского сада в Бугуруслане Оренбургской области получат по 500 тысяч рублей за то, что защитили воспитанников от вооруженного нападавшего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.


Речь идет о воспитателе Лие Галеевой и музыкальном работнике Людмиле Платоновой, которые 5 февраля остановили мужчину с ножом, пытавшегося проникнуть в учреждение. По словам губернатора, сотрудницы смогли запереть нападавшего в помещении и удерживали его там до прибытия экстренных служб.


«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей», — сообщил губернатор.


Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко в интервью Daily Storm ранее сообщил, что воспитательницу наградят.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#оренбургская область #детский сад #награда
Загрузка...
Загрузка...