Украина нанесла комбинированный удар по энергообъектам Брянской области
Объекты энергетической инфраструктуры Брянской области подверглись комбинированной атаке с применением реактивных систем залпового огня и беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.


Из-за удара несколько населенных пунктов Клинцовского района оказались временно обесточены. ВСУ использовали реактивные системы залпового огня HIMARS и дроны самолетного типа. На данный момент энергоснабжение уже восстановлено.


Богомаз добавил, что средствами ПВО за ночь были обнаружены и уничтожены 26 БПЛА. Жертв и значительных разрушений нет.

