Спасенного в Магнитогорске ребенка отправили в Москву на лечение

«11-месячный ребенок, найденный под завалами в Магнитогорске, в ближайшее время будет доставлен в Москву, в клинику Рошаля. На связи с докторами. Надежда есть. Это чудо, конечно!» — сообщила уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова в Instagram.





На борту самолета также находится мама ребенка, сообщает ТАСС.





Днем 1 января из-под завалов разрушенного подъезда в Магнитогорске достали 11-месячного ребенка, выжившего в произошедшей 31 декабря катастрофе. Малыш провел под обломками дома около 38 часов, его срочно отвезли в реанимацию. Врачи оценили состояние мальчика как крайне тяжелое: у него серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение, сообщили в Минздраве РФ.





Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье. По данным на 20:00 мск 1 января, в результате взрыва разрушено 35 квартир, в которых проживало 46 человек.





Из них девять человек погибли, шестеро спасены (в том числе два ребенка). Все выжившие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 35 человек. На месте происшествия работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа). Вечером 31 декабря на месте работали 575 человек, 123 единицы техники, в том числе от МЧС — 246 человек, 44 единицы техники.