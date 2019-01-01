Спасатели сообщили об увеличении числа жертв обрушения подъезда в Магнитогорске

Под завалами обрушившегося подъезда в Магнитогорске обнаружили еще одного погибшего. Тело извлекли из-под обломков около 19:30 мск. В МЧС сообщили, что погибшая — молодая женщина. Таким образом, всего среди обломков были обнаружены девять погибших, из которых двоих смогли достать только 1 января.





«Девятого погибшего извлекли из-под завалов», — приводит ТАСС слова собеседника на месте трагедии. Ранее труп визуально опознали как тело молодой женщины.





Около 18:00 мск из-под обломков извлекли тело восьмого погибшего. Согласно данным экстренных служб, это тело женщины. В МЧС подтвердили, что среди найденных за два дня погибших нет детей.





Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье. В результате взрыва разрушено 35 квартир, в которых проживало 46 человек.