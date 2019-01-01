Брат обвиненного в шпионаже американца объяснил причину его поездки в Москву

Задержанный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан приехал в Россию на свадьбу. Бывшего морпеха пригласили в российскую столицу знакомые — Уилан должен был стать гостем на свадьбе товарища, тоже экс-морпеха, на россиянке. Об этом рассказал CNN его брат Дэвид. По словам его знакомых, на свадьбе Пол так и не появился.





Дэвид Уилан рассказал, что Пол раньше служил в морской пехоте США и участвовал в многочисленных боевых действиях в Ираке. Мужчина родился в Канаде, но проживал в Мичигане и имеет американское гражданство.





В России экс-морпех находился по приглашению своего бывшего сослуживца. Пол должен был стать гостем на свадьбе своего товарища и россиянки, запланированной на 28 декабря, однако не появился на торжестве.





«Мы глубоко обеспокоены за безопасность и здоровье [Пола]. Никто не сомневается в его невиновности, и мы верим, что его права будут соблюдаться... Когда мы не смогли с ним связаться поначалу, мы были очень взволнованы, но сейчас уже лучше — мы знаем, что он жив, и это странным образом помогает...», — сказал Дэвид Уилан в интервью CNN.