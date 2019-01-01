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Володин пригласил спикера парламента Испании в Москву
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Володин пригласил спикера парламента Испании в Москву

Председатели парламентов России и Испании договорились о наращивании двухсторонних связей

На полях инаугурации президента Бразилии Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился со спикером конгресса депутатов генеральных кортесов королевства Испании Аной Марией Пастор Хулиан. Стороны в ходе встречи сошлись во мнении, что их странам необходимо улучшать парламентские отношения и продолжать сотрудничество.


В начале встречи Володин отметил, что последний визит председателя парламента Испании в Москву был 15 лет, а спикера Госдумы в Испанию — 16 лет назад. «Мы просто обязаны активизировать наше сотрудничество... Будет диалог — будет больше доверия. Это одна из главных составляющих межпарламентских связей», — заявил Володин, добавив, что важно развивать сотрудничество на основе доверия и дружбы.


Также спикер Госдумы выразил мнение, что спад товарооборота между странами и «некоторое замирание» отношений между Мадридом и Москвой, в том числе из-за санкций, ни к чему хорошему не привели. Володин подчеркнул, что хотя экономика России и стала расти, Россия все же считает недопустимым давление на другие страны путем санкций.


Председатель парламента Испании госпожа Пастор отметила со своей стороны, что Испания поддерживает диалог с Россией, и Мадриду хотелось бы и дальше вести линию сотрудничества с Москвой.


«В железнодорожной сфере мы многого добились с Россией. Испания поддерживает связи с Россией в области промышленности. Сейчас в нашей стране прошла смена правительства, наше государство развивается, но наша политическая повестка сложна, как только повестка позволит, мы обязательно приедем», — подчеркнула она.


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Болсонару стал президентом, одержав победу, во втором туре выборов, который состоялся 28 октября. Он представляет консервативную Социал-либеральную партию. Ожидается, что церемония инаугурации пройдет при повышенных мерах безопасности — в адрес нового президента поступают угрозы, а осенью он был серьезно ранен во время встречи с избирателями.


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