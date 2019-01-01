Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры столицы уволить директора Парка Горького Марину Люльчук в связи с инцидентом в новогоднюю ночь. В новогоднюю ночь под посетителями парка сразу после боя курантов обрушился деревянный мост, 13 человек в ходе происшествия пострадали.
Градоначальник добавил, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.
«Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое», — написал Собянин на своей стене в социальной сети «ВКонтакте». Должность директора Парка Горького с 2016 года занимает Марина Люльчук.
Глава Москвы сообщил также, что посетил пострадавших при обрушении моста и пожелал им скорейшего выздоровления. «Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно», — заключил он. Собянин отметил, что всем пострадавшим в ходе инцидента будут выплачены компенсации до 500 тысяч рублей.
В ночь на 1 января в Парке Горького рухнул деревянный мост, на котором в этот момент собрались посетители. Инцидент произошел сразу после того, как куранты закончили отмечать переход в новый, 2019 год. В ходе обрушения моста пострадали 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Угрозы для жизни никого из пострадавших нет. В мэрии причиной инцидента назвали «техническую неисправность конструктивных элементов катка».