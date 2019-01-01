Спасатели достали живым годовалого ребенка из-под завалов в Магнитогорске

«11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — сообщает Telegram-канал губернатора Челябинской области «Молнии Дубровского».





«Туда тут же побежали сотрудники МЧС и медработник. В это очень слабо верится, но все же. Дело в том, что специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло», — приводит Znak.com слова очевидца, обнаружившего плач ребенка.





В МЧС уточнили, что спасенный ребенок — девочка. Сейчас сотрудники МЧС выясняют, живы ли родители ребенка и где они проживали. Саму малышку срочно отвезли в реанимацию — она в тяжелом состоянии.





Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье. По последним данным, в результате взрыва разрушено 35 квартир, в которых проживало 46 человек. Из них девять человек погибли, шестеро спасены (в том числе два ребенка). Все выжившие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 35 человек. На месте происшествия работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа). Вечером 31 декабря на месте работали 575 человек, 123 единицы техники, в том числе от МЧС — 246 человек, 44 единицы техники.