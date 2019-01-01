За ночь под завалами дома в Магнитогорске не нашли живых людей

За новогоднюю ночь под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске спасатели не нашли выживших. На 11:00 мск 1 января известно о 13 извлеченных из-под завалов людях — восемь из них погибли, пять были спасены. Тело еще одного погибшего найдено, но извлечь его из-под обломков пока не удалось. Неизвестна судьба еще 35 человек. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил по итогам утреннего совещания, что продолжать работы невозможно из-за угрозы дальнейшего обрушения дома.
Утром под завалами были обнаружены еще два тела, сообщил источник Znak.com. «Сейчас видим ноги еще двоих погибших, пока не извлекли, существует реальная угроза обрушения, поэтому приходится работать очень осторожно», — отметил он.
Глава Челябинской области Борис Дубровский объявил 2 января днем траура по погибшим в ходе катастрофы.
В МЧС сообщили, что работы продолжались без перерыва в новогоднюю ночь. Сотрудники экстренных служб посменно разбирали завалы, за ночь было вывезено 370 кубометров мусора и обломков. При этом продолжать разбор завалов далее невозможно: последняя стоящая стена обрушившегося седьмого подъезда теряет устойчивость и может упасть при продолжении работ. Специалисты Минстроя предложили демонтировать стену перед возобновлением поисков. По оценкам экспертов, демонтаж может занять около суток. Спасатели должны будут срезать оставшиеся конструкции, спускаясь сверху вниз в люльке крана.
Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье. На 11:00 мск 1 января неизвестна судьба 35 человек. 14 человек обнаружили под завалами, из них 5 удалось спасти, местонахождение еще 71 гражданина властям удалось установить.
По последним данным, в результате взрыва разрушено 35 квартир, в которых проживало 46 человек. Из них восемь человек погибли, пятеро спасены (в том числе один ребенок). Все выжившие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 36 человек. На месте происшествия работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа). Вечером 31 декабря на месте работали 575 человек, 123 единицы техники, в том числе от МЧС — 246 человек, 44 единицы техники.