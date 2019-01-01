За ночь под завалами дома в Магнитогорске не нашли живых людей

Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье. На 11:00 мск 1 января неизвестна судьба 35 человек. 14 человек обнаружили под завалами, из них 5 удалось спасти, местонахождение еще 71 гражданина властям удалось установить.





По последним данным, в результате взрыва разрушено 35 квартир, в которых проживало 46 человек. Из них восемь человек погибли, пятеро спасены (в том числе один ребенок). Все выжившие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 36 человек. На месте происшествия работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа). Вечером 31 декабря на месте работали 575 человек, 123 единицы техники, в том числе от МЧС — 246 человек, 44 единицы техники.