В новом, 2019 году в силу вступили повышение НДС и пенсионная реформа

На пять лет вырастет пенсионный возраст и для граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которые имеют право выйти на пенсию досрочно (до 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно), или не имеют достаточного стажа работы для назначения пенсии по старости (до 70 и 65 лет соответственно). Изменения не коснутся работающих в опасных и вредных условиях труда — спасателей, шахтеров, работников химических производств и горячих цехов, моряков и других представителей опасных профессий.





В силу вступили также меры, предусмотренные правительством для защиты граждан предпенсионного возраста — для работодателей введена административная и уголовная ответственность за увольнение или отказ нанять предпенсионеров в связи с их возрастом. Также в разработке находятся программы по бесплатной переквалификации и повышению квалификации для таких граждан. Проект предполагает, что его услугами воспользуются не менее 450 тысяч человек к 2024 году.