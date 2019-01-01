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В новом, 2019 году в силу вступили повышение НДС и пенсионная реформа
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В новом, 2019 году в силу вступили повышение НДС и пенсионная реформа

Также с 1 января на 117 рублей вырастет МРОТ

С 1 января нового, 2019 года в России начинает действовать пенсионная реформа, в рамках которой пенсионный возраст постепенно вырастет до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Вступает в силу и изменение, согласно которому налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18% до 20%, что должно повлечь за собой рост тарифов ЖКХ и цен на многие товары. Также вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ), догнавший уровень прожиточного минимума в 11 280 рублей. 


Согласно закону о пенсионной реформе, с 1 января 2019 года пенсионный возраст с бывшей отметки в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин будет повышаться до 65 и 60 лет соответственно. Таким образом, пенсионный возраст в 2019 году составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин. На пенсию в этом году смогут выйти те, кто родился в первом полугодии 1959 года (мужчины) и первом полугодии 1964 года (женщины). Границы пенсионного возраста будут расширяться до 2028 года.


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Фото: © Пенсионный фонд России http://www.pfrf.ru/zakonoproekt

На пять лет вырастет пенсионный возраст и для граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которые имеют право выйти на пенсию досрочно (до 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно), или не имеют достаточного стажа работы для назначения пенсии по старости (до 70 и 65 лет соответственно). Изменения не коснутся работающих в опасных и вредных условиях труда — спасателей, шахтеров, работников химических производств и горячих цехов, моряков и других представителей опасных профессий.


В силу вступили также меры, предусмотренные правительством для защиты граждан предпенсионного возраста — для работодателей введена административная и уголовная ответственность за увольнение или отказ нанять предпенсионеров в связи с их возрастом. Также в разработке находятся программы по бесплатной переквалификации и повышению квалификации для таких граждан. Проект предполагает, что его услугами воспользуются не менее 450 тысяч человек к 2024 году.


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Также в 2019 году россиян ждет повышение НДС на два процента — с 18% до 20%. В связи с повышением налога можно ожидать роста цен практически на все товары, исключая группу льготных товаров — детские товары, продукты питания (мясо, молоко, хлеб), некоторые лекарства, на которые продолжает действовать льготная ставка в 10%. Также из-за роста НДС в 2019 году тарифы ЖКХ будут проиндексированы дважды — на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля.


Вырос с 1 января МРОТ — его новая сумма составляет 11 280 рублей, что на 117 рублей выше предыдущей, установленной 1 мая 2018 года. Таким образом, МРОТ снова сравнялся со средним прожиточным минимумом для трудоспособного человека. 


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