ФНС опубликовала мобильное приложение для уплаты налогов самозанятыми

Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на платформах Google Play и App Store свое новое приложение «Мой налог», которое позволяет самозанятым гражданам России принять участие в экспериментальном введении налога для таких предпринимателей. Разработчики приложения отмечают, что самозанятым не нужно будет сдавать отчетность или платить страховые взносы.





Для самозанятых граждан, которые работают без привлечения наемных работников и зарабатывают меньше 2,4 миллиона рублей в год, правительство предлагает две налоговые ставки: 4% - при оказании услуг и продаже физическим лицам, и 6% — юридическим лицам и ИП. При этом в эти ставки уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. С января 2019 года эксперимент будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан.





«Пользователи Личного кабинета налогоплательщика – физического лица могут войти в приложение с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета, затем необходимо подтвердить номер мобильного телефона и выбрать регион своей деятельности. ФНС России рекомендует воспользоваться регистрацией в приложении «Мой налог» с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета налогоплательщика-физического лица», — сообщает ФНС в комментарии к приложению. В ведомстве указывают, что учетную запись можно получить, просто обратившись в органы налоговой инспекции.





Для тех, кто не собирается заводить учетную запись, предлагается облегченная схема участия в эксперименте — при помощи приложения гражданин может отсканировать свой паспорт и сфотографироваться.





Участвующие в эксперименте освобождаются от подачи налоговой декларации, применения счетно-кассовых аппаратов в своей деятельности и уплаты НДС и НДФЛ с нее. Также участники эксперимента имеют право на налоговый вычет 10 тысяч рублей, который можно использовать для уменьшения налога, отмечают в ФНС.