Путин посетил пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин посетил пострадавших от обрушения подъезда в Магнитогорске. Глава Кремля пообщался с ранеными и пожелал им скорого выздоровления. Также российский лидер побывал на месте происшествия и обсудил ситуацию с представителями МЧС и других ведомств. Путин пообещал, что всем пострадавших будут выплачены компенсации и предоставлено новое жилье, а ликвидацией последствий взрыва займется специальная комиссия во главе с начальником МЧС Евгением Зиничевым.
Президент поговорил с людьми, получившими травмы при обрушении подъезда. «Поправишься скоро... Придумаешь, что на Новый год хочешь — письмо напишешь», — сказал он одному из пострадавших. Ранее президент пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлено новое жилье и выплачены компенсации полученного вреда.
После совещания на месте трагедии глава Кремля объявил, что для ликвидации последствий взрыва газа будет создана особая правительственная комиссия. По словам Путина, в ней будут участвовать представители всех необходимых ведомств, а во главе встанет глава МЧС Евгений Зиничев. По ситуации далее будет работать руководитель СКР Александр Бастрыкин, который должен вскоре прибыть в Магнитогорск.
По сообщениям МЧС, на месте происшествия работают сейчас почти 1400 сотрудников экстренных служб, к ликвидации последствий взрыва привлечено 228 единиц техники. По разным сообщениям, неизвестна судьба от 35 до 40 человек (из них семеро — дети), которые могут находиться под завалами.
Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье, на 13:00 по местному времени (11:00 мск) было известно о судьбе 52 человек — четыре человека погибли, 16 были эвакуированы (из них семеро — дети), четверо госпитализированы (двое детей), 28 жителей подъезда вышли на связь с властями.
В марте 2018 года глава Кремля лично приехал в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе десятки детей. Путин заслушал доклад главы МЧС Владимира Пучкова о ситуации в городе и возмутился тем, что в ТЦ два года не проводились проверки. Президент заявил, что причиной трагедии стали преступная халатность, разгильдяйство и коррупция. Вскоре после инцидента свой пост покинул губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.