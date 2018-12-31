Путин посетил пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске

﻿Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье, на 13:00 по местному времени (11:00 мск) было известно о судьбе 52 человек — четыре человека погибли, 16 были эвакуированы (из них семеро — дети), четверо госпитализированы (двое детей), 28 жителей подъезда вышли на связь с властями.





В марте 2018 года глава Кремля лично приехал в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе десятки детей. Путин заслушал доклад главы МЧС Владимира Пучкова о ситуации в городе и возмутился тем, что в ТЦ два года не проводились проверки. Президент заявил, что причиной трагедии стали преступная халатность, разгильдяйство и коррупция. Вскоре после инцидента свой пост покинул губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.