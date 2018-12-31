Тело убитой клиентки BlaBlaCar нашли под Серпуховом

Тело 29-летней москвички Ирины Ахматовой, пропавшей по дороге в Тулу, найдено под Серпуховом. Место, где был спрятан труп директора столичных ресторанов Burger King, преступник указал сам, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
«Труп Ирины Ахматовой нашли под Серпуховом. Злоумышленник сам указал на место, после чего его повезли на проверку показаний на местности, где он указал местоположение трупа», — цитирует свой источник агентство.
Ранее задержанный по подозрению в похищении и убийстве девушки признался, что хотел ее ограбить. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При этом мужчина заявил, что имя и фамилию своей жертвы он не знает.
Вечером 23 декабря 29-летняя москвичка Ирина Ахматова после работы направилась из центра Москвы на автомобиле марки Audi в Тулу. На юге столицы она подобрала попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Сигнал ее телефона оборвался в районе Подольска. 27 декабря в полицию поступило сообщении о ее исчезновении.