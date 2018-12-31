Путин впервые в истории России присвоил почетное звание «Заслуженный журналист РФ»

Первые почетные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» в истории современной России присвоены 15 представителям СМИ. Среди них директор и главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев, обозреватель группы программ дирекции вещания на русском языке МИА «Россия сегодня» Диана Берлин, гендиректор и главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, первый заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.





Почетные звания присвоены «за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу», отмечается в тексте президентского указа.





Кроме того, почетного звания удостоились, в частности, ведущий телевизионной передачи «В мире животных» профессор Николай Дроздов, главный редактор газеты «Саткинский рабочий» Светлана Зайцева, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, шеф-фотограф московского бюро информационного агентства Associated Press Александр Земляниченко.





В числе награжденных также президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, гендиректор «Общественного телевидения России» Анатолий Лысенко, политический обозреватель отдела международной информации «Российской газеты» Всеволод Овчинников, специальный корреспондент телеканала «Россия 24» Евгений Поддубный, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, директор и главный редактор муниципальной газеты «Шахтинские новости» Белла Севостьянова, гендиректор и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.





Этим же указом Владимир Путин присвоил семерым представителям СМИ почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ».