Прогнозов по завершению спасательной операции на месте взрыва в Магнитогорске пока нет

Жильцы пострадавшего от взрыва бытового газа дома в Магнитогорске ранее жаловались на запах газа в доме. На этот счет есть обращения жителей и проводились проверки, сообщил представитель регионального МЧС на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе.





«Жители жаловались на запах газа ранее. Об этом есть обращения, проводились проверки. Сейчас будем выяснять результаты этих проверок», — приводит «Интерфакс» слова члена оперативного штаба.





«Сложно сказать. Даже специалисты не могут сейчас ответить, сколько это будет. Я думаю, не меньше двух суток. Но это предположительно», — рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев, отвечая на вопрос, сколько времени займет спасательная операция.





При этом он отметил, что спасательные работы ведутся максимально оперативно, насколько это позволяет ситуация. «Очень аккуратно приходится работать техникой, так как существует угроза обрушения стены», — добавил глава ведомства.





В свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что в аварийно-спасательной операции задействованы кинологические расчеты и аэромобильные группировки. По его словам, работы осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения части дома.





По уточненным данным, в результате взрыва разрушено 26 квартир, в которых проживало 46 человек. Из них четыре человека погибло, пятеро спасены (в том числе один ребенок), все были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 35 человек. На месте происшествия работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа). В настоящее время на месте работает 575 человек, 123 единицы техники, в том числе от МЧС – 246 человек, 44 единицы техники, написал глава региона в своем Telegram-канале.