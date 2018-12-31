Обнаружены тела еще трех погибших в завалах подъезда дома в Магнитогорске

В ходе аварийно-спасательной операции в завалах разрушенного взрывом подъезда жилой многоэтажки в Магнитогорске обнаружены тела трех погибших. Таким образом число погибших возросло до семи человек, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.





«Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций», — сказал он и добавил, что число людей, которые считаются пропавшими без вести, не изменилось.





Ранее Зиничев заявил, что спасательные работы ведутся максимально оперативно, насколько позволяет ситуация. По его словам, говорить об окончании аварийно-спасательной операции пока рано. «Я думаю, не меньше двух суток. Но это предположительно», — отметил он.





Также глава МЧС отметил, что работы проводятся с максимальной осторожностью, поскольку существует угроза жизни для спасателей. «Может показаться, что мы не торопимся, но на месте работ существуют риски для спасателей», — пояснил Зиничев.