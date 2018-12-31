Обнаружены тела еще трех погибших в завалах подъезда дома в Магнитогорске

В ходе аварийно-спасательной операции в завалах разрушенного взрывом подъезда жилой многоэтажки в Магнитогорске обнаружены тела трех погибших. Таким образом число погибших возросло до семи человек, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.
«Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций», — сказал он и добавил, что число людей, которые считаются пропавшими без вести, не изменилось.
Ранее Зиничев заявил, что спасательные работы ведутся максимально оперативно, насколько позволяет ситуация. По его словам, говорить об окончании аварийно-спасательной операции пока рано. «Я думаю, не меньше двух суток. Но это предположительно», — отметил он.
Также глава МЧС отметил, что работы проводятся с максимальной осторожностью, поскольку существует угроза жизни для спасателей. «Может показаться, что мы не торопимся, но на месте работ существуют риски для спасателей», — пояснил Зиничев.
Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье, на 13:00 по местному времени (11:00 мск) было известно о судьбе 52 человек — четыре человека погибли, 16 были эвакуированы (из них семеро — дети), четверо госпитализированы (двое детей), 28 жителей подъезда вышли на связь с властями.
По последним данным, в результате взрыва разрушено 26 квартир, в которых проживало 46 человек. Из них четыре человека погибло, пятеро спасены (в том числе один ребенок), все были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 35 человек. На месте происшествия работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа). В настоящее время на месте работает 575 человек, 123 единицы техники, в том числе от МЧС – 246 человек, 44 единицы техники.