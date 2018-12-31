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Вячеслав Володин представит Россию на инаугурации президента Бразилии
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Вячеслав Володин представит Россию на инаугурации президента Бразилии

Спикер Госдумы поздравит Жаира Болсонаро от имени Владимира Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 января 2019 посетит с официальным визитом Бразилию, в ходе которого представит Российскую Федерацию на церемонии инаугурации президента Федеративной Республики Бразилии Жаира Болсонаро. Также в рамках визита запланирована встреча Вячеслава Володина с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Федеративной Республики Бразилии Родриго Майа. 


Болсонару стал президентом, одержав победу, во втором туре выборов, который состоялся 28 октября. Он представляет консервативную Социал-либеральную партию. Ожидается, что церемония инаугурации пройдет при повышенных мерах безопасности. Как сообщает портал местный Terra, площадь министерств в Бразилиа будет закрыта для свободного прохода с раннего утра 31 декабря и до утра 2 января. Запрещен вход людей с алкогольными напитками, бутылками, фейерверками, лазерными указками, животными, сумками, в масках, с легковоспламеняющимися жидкостями, огнестрельным оружием, острыми предметами, детскими колясками и дронами. Все, кто планирует участвовать в церемонии, а их ожидается порядка 500 тысяч человек, будут подвергнуты досмотру.


В начале сентября Болсонару был тяжело ранен ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога". Болсонару провел более трех недель в больнице и перенес две операции. Сейчас в его адрес также поступают угрозы. 