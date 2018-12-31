Патриарх Кирилл призвал Варфоломея отступиться от раскольников на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом отказаться от участия в политической авантюре по созданию новой церковной структуры и легализации раскола на Украине. Послание предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на сайте Московского патриархата.





«Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда истинная православная церковь Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас, а история сохранит память о вас в числе тех святителей Константинопольского престола, кто в труднейших условиях сумел не уронить достоинство церкви и сохранить ее единство», — обращается в письме Кирилл к Варфоломею.





Воссоединение украинских раскольников с церковью стало бы большой радостью как для православных Украины, так и всего православного мира, подчеркивает предстоятель РПЦ. Нынешним событиям сопутствует «чудовищное нагромождение лжи», а теперь уже и насилие по отношению к приходам Украинской православной церкви, обращает внимание Кирилл.





Если же Константинопольский патриарх откажется внять просьбе предстоятеля РПЦ, то ему придется отвечать на Страшном суде за страдания православных украинцев. «Причиненные вами страдания православным украинцам пойдут за вами на Страшный суд беспристрастного Господа нашего и будут свидетельствовать перед ним против вас», — предупреждает Кирилл.





В конце послания Московский патриарх выражает надежду, что Константинополь остановится и сохранит единство православной церкви в мире. «Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться», — завершает свое письмо Кирилл.