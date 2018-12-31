Путин призвал россиян сплотиться в будущем году

Президент России Владимир Путин обратился с экранов к жителям Дальнего Востока и поздравил их с наступлением нового, 2019 года. Глава государства пожелал гражданам РФ здоровья, согласия в доме и исполнения желаний в будущем году. Российский лидер также призвал россиян сплотиться и произвести перемены к лучшему. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что менять обращение в связи с трагедией в Магнитогорске не станут, поскольку оно уже запущено в ход по стране.
«Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы пытались завершить неотложные дела. Сейчас мы с волнением и надеждой ждем нового года. Дорогие друзья, у каждого сейчас свои ожидания», — отметил Путин. Глава Кремля не стал подводить итогов прошедшего года.
«В будущем году нам предстоит решить множество насущных вопросов... Сделать перемены к лучшему мы можем только вместе — помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», — сказал президент с экранов телевизоров.
Также глава государства пожелал всем гражданам здоровья, согласия в доме и исполнения желаний в 2019 году. «Пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас и в будущем, помогают в работе, в достижениях общих целей», — заключил он.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что обращение президента меняться для центральной России в связи с трагедией в Магнитогорске не будет. Он пояснил, что «обращение президента уже идет на орбитах».
Обращение было показано в регионах Дальнего Востока на телеканале «Россия 1».