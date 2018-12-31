Путин призвал россиян сплотиться в будущем году

«Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы пытались завершить неотложные дела. Сейчас мы с волнением и надеждой ждем нового года. Дорогие друзья, у каждого сейчас свои ожидания», — отметил Путин. Глава Кремля не стал подводить итогов прошедшего года.





﻿«В будущем году нам предстоит решить множество насущных вопросов... Сделать перемены к лучшему мы можем только вместе — помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», — сказал президент с экранов телевизоров.





Также глава государства пожелал всем гражданам здоровья, согласия в доме и исполнения желаний в 2019 году. «Пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас и в будущем, помогают в работе, в достижениях общих целей», — заключил он.





Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что обращение президента меняться для центральной России в связи с трагедией в Магнитогорске не будет. Он пояснил, что «обращение президента уже идет на орбитах».





Обращение было показано в регионах Дальнего Востока на телеканале «Россия 1».