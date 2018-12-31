Из магазина Louis Vuitton на Большой Дмитровке в Москве украли семь миллинов рублей

Охранник магазина Louis Vuitton на Большой Дмитровке в Москве пришел утром 31 декабря на работу и обнаружил открытую дверь и пропажу из сейфа дневной выручки в сумме примерно семь миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, входная дверь магазина не была взломана, а открыта ключом, при этом сигнализацию злоумышленники смогли отключить.





«Охранник пришел на работу в магазин. Он обнаружил, что из сейфа пропала дневная выручка в размере примерно семь миллионов рублей. При этом дверь была открыта ключом, не повреждена, сигнализация отключена», — цитирует свой источник ТАСС.





Позже в пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили факт ограбления магазина Louis Vuitton в центре столицы. «В 08:30 в полицию поступило сообщение от охранника магазина, расположенного на Большой Дмитровке, о том, что в 08:10, когда он пришел на работу, обнаружил магазин открытым и пропажу денежных средств», — отметили в полиции и добавили, что по факту кражи проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств происшествия, установки причастных к преступлению, их розыску и задержанию. Рассказать подробности представитель ведомства отказался.