Володин передал президенту Бразилии слова поздравления от Владимира Путина

Всего, чтобы поздравить Болсонару с избранием, в Бразилию прибыли 39 иностранных делегаций, в том числе восемь глав государств и правительств, пять парламентских делегаций, министры иностранных дел трех стран и государственный секретарь США. Новый президент Бразилии был избран 28 октября по итогам подсчета голосов второго тура, набрав свыше 55% голосов.





Церемония инаугурации прошла в столице страны на площади Трех Властей. Она началась с проезда кортежа президента мимо кафедрального собора города Бразилиа. Затем Жаир Болсонару в сопровождении председателей обеих палат бразильского парламента прошел в здание Национального конгресса, где принес присягу, в которой пообещал соблюдать и защищать конституцию страны и работать на благо бразильского народа. Завершилась церемония в президентском дворце (Дворце Планалто), с балкона которого Жаир Болсонару выступил с обращением к нации.





Вячеслав Володин во время однодневного визита в страну также провел встречи с главой палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Родриго Майей и председателем Конгресса депутатов Испании Аной Пастор, с которыми обсудил дальнейшее укрепление межпарламентских отношений.