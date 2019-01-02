Число погибших в Магнитогорске возросло до 13 человек

Из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске извлекли еще четыре тела. Таким образом, в катастрофе погибли 13 человек, из них 12 взрослых и один ребенок. Еще шесть человек, в том числе два ребенка, пострадали, однако их удалось спасти. Все выжившие были госпитализированы. Судьба еще около 30 человек остается неизвестной, сообщили в МЧС Челябинской области.





«13 погибших, подтверждаем», — приводит ТАСС слова представителя МЧС. Он уточнил, что среди обнаруженных сейчас двух тел детей нет. Утром 2 января были найдены еще два тела, ребенка и взрослого.





Пострадавшие в ходе катастрофы, которые находятся в больницах Магнитогорска, в стабильном состоянии, рассказал пресс-секретарь министра здравоохранения РФ Максим Радецкий. «Госпитализированные, которые остались в больницах Магнитогорска, стабильны, без отрицательной динамики», — сообщил он утром 2 января.





Вечером 1 января одного из спасенных из-под завалов людей, 11-месячного ребенка, отправили в московский Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи оценили состояние мальчика как крайне тяжелое: у него серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.





Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье. В результате взрыва разрушено 35 квартир, в которых проживало 46 человек.





По данным на 09:00 МСК 2 января, из жителей дома 13 человек погибли (один из них ребенок), шестеро спасены (в том числе два ребенка). Все выжившие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 30 человек. На месте происшествия работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа). Вечером 31 декабря на месте работали 575 человек, 123 единицы техники, в том числе от МЧС — 246 человек, 44 единицы техники.