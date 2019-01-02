Три человека погибли при взрыве маршрутки в Магнитогорске

«Произошел хлопок в автомобиле «Газель». По предварительным данным, причина хлопка — неисправность газового оборудования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются», — дали официальный комментарий челябинскому порталу 74.ru в ГУ МВД региона.





Согласно информации портала, маршрутка загорелась в ходе спецоперации по задержанию террористов — сотрудники силовых ведомств стреляли по автобусу. Официального подтверждения этой информации нет.





По информации Znak.com, в ту же ночь около 01:00 по местному времени (23:00 мск) был оцеплен 91-й дом на улице Ленина в Магнитогорске, его жителей эвакуировали. «Я забрал семью, и мы уехали к родителям. По кварталу работает ОМОН. С собаками и оружием. Дом 91/1 эвакуировали», — рассказал житель дома Михаил Арефьев.





Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв. Следственный комитет РФ рассматривает хлопок бытового газа как приоритетную версию причины произошедшего. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье. В результате взрыва разрушено 35 квартир, в которых проживали 46 человек.





По данным на 11:00 МСК 2 января, из жителей дома 16 человек погибли (один из них ребенок), шестеро спасены (в том числе два ребенка). Все выжившие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 25 человек.