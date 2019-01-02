WP: Задержанного в Москве американца уволили из морпехов за воровство

Американец Пол Уилан, которого задержали в декабре 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже, в 2008 году был уволен из вооруженных сил США в связи с несколькими случаями воровства, пишет американское издание Washington Post со ссылкой на данные Пентагона, раскрытые по запросу газеты.





Уилан служил в морской пехоте с 1994-го по 2008 год. За это время он дослужился до звания штаб-сержанта и дважды принял участие в боевых действиях в Ираке, в 2004-м и 2006 году. Из войск США его уволили за неподобающее поведение — морпеха обвинили в воровстве.





Экс-военный посещал Россию с 2007 года. По словам его знакомых-россиян, Уилан высоко ценил российскую культуру и владел русским языком на достаточном для общения уровне. Один из товарищей американца рассказал, что договорился встретиться с Уиланом 1 января в Санкт-Петербурге до того, как бывшего морпеха задержали.





Ранее Дэвид Уилан, брат задержанного американца Пола Уилана, рассказал, что мужчина приехал в Россию на свадьбу одного из своих бывших сослуживцев. Пол должен был стать гостем на свадьбе своего товарища и россиянки, запланированной на 28 декабря, однако не появился на торжестве, поскольку в тот день его задержали сотрудники правоохранительных органов.





31 декабря пресс-служба ФСБ сообщила, что 28 декабря в Москве был задержан гражданин США Пол Уилан. По словам ведомства, американца подозревают в шпионаже. Статья 276 УК РФ «Шпионаж» подразумевает для иностранных граждан, уличенных в шпионаже, наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения.