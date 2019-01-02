Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске превысило 20 человек

Из-под завалов обрушившегося от взрыва газа подъезда в Магнитогорске спасатели извлекли с 31 декабря 27 человек. Из них шесть (в том числе два ребенка) были живы, остальные погибли во время катастрофы или под обломками дома. Всех выживших госпитализировали, одного из детей отправили в Москву на лечение. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное. Неизвестной остается судьба около 20 человек, прописанных или снимавших квартиры в подъезде.
На месте происшествия с утра 31 декабря круглосуточно работают команды спасателей. До того как стало известно об угрозе обрушения последней стены разрушенного подъезда, завалы разбирали почти 1400 человек и около 230 единиц техники. В связи с происшествием в Магнитогорск вылетели многие федеральные деятели, в том числе президент РФ Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Пять человек удалось спасти в первые часы после происшествия, они госпитализированы в больницы Магнитогорска. Днем 1 января из-под завалов достали 11-месячного ребенка, который провел под обломками дома около 38 часов. В связи с тяжелым состоянием мальчика, его отправили в Москву на лечение. Глава Минздрава отметила, что спецборт предоставил президент Сбербанка Герман Греф: «Очень быстро был найден борт. Хочу поблагодарить Германа Оскаровича Грефа. Очень важно было дать готовый борт, борт был его».
Работы по поиску выживших и погибших приостанавливались только на несколько часов из-за угрозы обрушения последней стены подъезда. Сотрудники МЧС возобновляли поиски сразу после демонтажа опасных участков строения. На время проведения работ также эвакуировали жителей соседних 5-го, 6-го и 8-го подъездов.
В связи с катастрофой 2 января в Магнитогорске объявлен день траура. Все праздничные мероприятия, назначенные на этот день, были отменены. Также в городе на день закрылись некоторые торговые центры, популярные среди отдыхающих горожан во время праздников.
Кроме выживших людей, катастрофу смогли пережить и несколько домашних питомцев: под завалами нашли выживших волнистого попугайчика и кота.
Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье. В результате взрыва разрушено 35 квартир, в которых проживало 46 человек.
По данным на 14:45 МСК 2 января, из жителей дома 21 человек погиб (двое из них дети), шестеро спасены (в том числе два ребенка). Все выжившие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще около 20 человек. На месте происшествия работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа). Вечером 31 декабря на месте работали 575 человек, 123 единицы техники, в том числе от МЧС — 246 человек, 44 единицы техники.