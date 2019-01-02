Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске превысило 20 человек

Работы по поиску выживших и погибших приостанавливались только на несколько часов из-за угрозы обрушения последней стены подъезда. Сотрудники МЧС возобновляли поиски сразу после демонтажа опасных участков строения. На время проведения работ также эвакуировали жителей соседних 5-го, 6-го и 8-го подъездов.





В связи с катастрофой 2 января в Магнитогорске объявлен день траура. Все праздничные мероприятия, назначенные на этот день, были отменены. Также в городе на день закрылись некоторые торговые центры, популярные среди отдыхающих горожан во время праздников.





Кроме выживших людей, катастрофу смогли пережить и несколько домашних питомцев: под завалами нашли выживших волнистого попугайчика и кота.