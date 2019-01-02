В ДНР заявили о взятии в плен украинского военного

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержала на своей территории украинского военнослужащего. Военного взяли в плен и допросили. По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, пленный рассказал о планах ВСУ провести наступательную операцию на мариупольском направлении, а также подтвердил, что украинская сторона намеренно создает провокации, атакуя республику при помощи минометов.
«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.
Чиновник добавил, что пленный раскрыл некоторые планы украинских военных. По данным захваченного силовика, наступление на мариупольском направлении действительно планировалось, и в нем должна была принять участие 128-я горно-штурмовая бригада, размещенная в Закарпатской области Украины. Также военный подтвердил, что удары из минометов являются намеренными провокациями ВСУ.
«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе», — выразил мнение Басурин.
С 29 декабря между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной действуют новогоднее перемирие и режим прекращения огня. Стороны договорились о перемирии во время видеоконференции 27 декабря. Переговоры трехсторонней контактной группы прошли в Минске 19 декабря, однако представители Киева тогда отказались обсуждать введение режима прекращения огня, объяснив, что в ряде областей Украины, в том числе в Луганской и Донецкой, до 26 декабря действует военное положение.
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, где стороны периодически договариваются о временном перемирии. Так, с 29 августа в регионе действовало «школьное перемирие», приуроченное к началу учебного года.