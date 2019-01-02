В ДНР заявили о взятии в плен украинского военного

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержала на своей территории украинского военнослужащего. Военного взяли в плен и допросили. По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, пленный рассказал о планах ВСУ провести наступательную операцию на мариупольском направлении, а также подтвердил, что украинская сторона намеренно создает провокации, атакуя республику при помощи минометов.





«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.





Чиновник добавил, что пленный раскрыл некоторые планы украинских военных. По данным захваченного силовика, наступление на мариупольском направлении действительно планировалось, и в нем должна была принять участие 128-я горно-штурмовая бригада, размещенная в Закарпатской области Украины. Также военный подтвердил, что удары из минометов являются намеренными провокациями ВСУ.





«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе», — выразил мнение Басурин.