В МЧС посоветовали ходить по льду над водой широкими скользящими шагами

«Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Имейте в руках палку, прощупывайте перед собой путь. Если после первого сильного удара хоть немного покажется, что лед начал трескаться — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя», — приводит агентство городских новостей «Москва» рекомендации МЧС.





В том случае, если лед оказался слишком тонким, чтобы по нему ходить, в ведомстве рекомендуют вернуться обратно на берег по своим следам. «Следует осторожно лечь и ползти по своим следам обратно или отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин», — рассказали в МЧС.





Избежать проблем при переходе замерзших водоемов можно так же, ходя по уже проверенным другими людьми тропам, отметили в ведомстве. «Безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне или по натоптанным следам и тропинкам. Но если их нет, надо перед тем как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут», — заключили в МЧС, добавив, что выезжать на лед на мотоциклах и автомобилях нельзя вне разрешенных мест переправ.





Ранее в МЧС рассказали, что делать, если советы не помогли и кто-либо провалился под лед. При спасении утопающих в ледяной воде, даже если утопающие — вы сами, главное — не паниковать и стараться сохранять спокойствие, а после необходимо обратиться за медицинской помощью, подчеркнули в ведомстве.