Кудрин: Доходы граждан за 2018 год если и выросли, то на доли процента

Рост реальных доходов россиян за 2018 год составил от 0 до 0,4% по отношению к тому же показателю в 2017 году, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин со ссылкой на декабрьские оценки, сделанные его ведомством. Также чиновник отметил, что рост ВВП оказался меньше предсказанного, а рост инфляции, наоборот, больше.
«СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал глава Счетной палаты в Twitter.
Согласно приведенным Кудриным графикам, по официальному прогнозу, сделанному в октябре 2018 года, ВВП России должен был вырасти за год на 1,8%, тогда как по оценкам Счетной палаты он вырос только на 1,5%. Инфляция, напротив, превысила прогноз в 2,7% на 1,5%, достигнув 4,2% за год.
По официальному прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы граждан России должны были за год вырасти на 3,4% по сравнению с 2017 годом. По оценкам Счетной палаты, рост составил всего лишь от 0 до 0,4%. Ранее Росстат в ноябре сообщал о росте реальных доходов населения на 3% за 2018 год. Оценки Счетной палаты близки к прогнозу, сделанному президентом РФ Владимиром Путиным во время пресс-конференции 20 декабря — глава государства предположил рост доходов населения на 0,5% за год.
В конце сентября руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что в 2018 году реальные доходы населения покажут рост впервые за четыре года. Он отметил, что за первые восемь месяцев года была отмечена положительная тенденция, которая должна сохраниться и далее. Кудрин также сообщил, что уровень бедности в стране остается высоким: 13,2% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Ранее в Росстате сообщили, что в 2018 году впервые за последние пять лет снизилось число россиян, проживающих за чертой бедности. Согласно предварительным данным службы статистики, число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, сократилось с 19,5 миллиона человек в 2016-м до 19,3 миллиона в 2017 году. Доля людей с низкими доходами составила 13,2% от общего числа граждан. В 2012 году данный показатель составлял 10,7%, который затем рос в течение трех лет и стабилизировался на отметке 13,3% в 2016-м.