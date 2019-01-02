Кудрин: Доходы граждан за 2018 год если и выросли, то на доли процента

«СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал глава Счетной палаты в Twitter.





Согласно приведенным Кудриным графикам, по официальному прогнозу, сделанному в октябре 2018 года, ВВП России должен был вырасти за год на 1,8%, тогда как по оценкам Счетной палаты он вырос только на 1,5%. Инфляция, напротив, превысила прогноз в 2,7% на 1,5%, достигнув 4,2% за год.





По официальному прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы граждан России должны были за год вырасти на 3,4% по сравнению с 2017 годом. По оценкам Счетной палаты, рост составил всего лишь от 0 до 0,4%. Ранее Росстат в ноябре сообщал о росте реальных доходов населения на 3% за 2018 год. Оценки Счетной палаты близки к прогнозу, сделанному президентом РФ Владимиром Путиным во время пресс-конференции 20 декабря — глава государства предположил рост доходов населения на 0,5% за год.