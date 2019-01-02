Спасатели сообщили об увеличении числа жертв обрушения подъезда в Магнитогорске

За 2 января спасатели извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Магнитогорске 18 тел погибших. Таким образом, общее число жертв взрыва газа и последовавшего за ним обрушения подъезда достигло 27. Неизвестной остается судьба еще 14 человек, выжить в ходе катастрофы удалось только шестерым попавшим в катастрофу. Работы по поиску погибших и пострадавших продолжаются круглосуточно, несмотря на опасность падения уцелевших конструкций дома.
«Работа скорбная. Но работаем, хоть и страшно, и опасно. Страшно и опасно — потому что нависает [множество неустойчивых конструкций], потому что нельзя это все разрушить», — приводит ТАСС слова одного из спасателей. В МЧС отметили, что сейчас разбор завалов производится вручную, чтобы минимизировать риск падения оставшихся конструкций, однако работающие на завалах люди все еще находятся под постоянной угрозой жизни и здоровью.
Глава Челябинской области Борис Дубровский пообещал, что региональные власти помогут затронутым происшествием людям вернуть свое имущество «в полной мере». Власти сообщили, что семьи погибших и пострадавшие начнут получать выплаты уже 4 января. Семьям погибших компенсируют организацию похорон — на каждого погибшего предусмотрено более 30 тысяч рублей; в настоящее время на них поданы 13 заявок.
Около 04:00 мск 31 декабря в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье. В результате взрыва разрушено 35 квартир, в которых проживало 46 человек.
По данным на 20:00 МСК 2 января, из жителей дома 27 человек погибли (трое из них дети), шестеро спасены (в том числе два ребенка). Все выжившие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 14 человек. На месте происшествия работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа). Вечером 2 января на месте работали около 900 человек и более 200 единиц техники.