Спасатели сообщили об увеличении числа жертв обрушения подъезда в Магнитогорске

«Работа скорбная. Но работаем, хоть и страшно, и опасно. Страшно и опасно — потому что нависает [множество неустойчивых конструкций], потому что нельзя это все разрушить», — приводит ТАСС слова одного из спасателей. В МЧС отметили, что сейчас разбор завалов производится вручную, чтобы минимизировать риск падения оставшихся конструкций, однако работающие на завалах люди все еще находятся под постоянной угрозой жизни и здоровью.





Глава Челябинской области Борис Дубровский пообещал, что региональные власти помогут затронутым происшествием людям вернуть свое имущество «в полной мере». Власти сообщили, что семьи погибших и пострадавшие начнут получать выплаты уже 4 января. Семьям погибших компенсируют организацию похорон — на каждого погибшего предусмотрено более 30 тысяч рублей; в настоящее время на них поданы 13 заявок.